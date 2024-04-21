Türkiye’nin çocukları milletin Meclisi’nde!
TBMM’deki ‘Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği’ programına 81 ilden çocuklar katıldı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında 4 gün sürecek etkinliklerin açılış gününde çocuklar oyunlar oynadı, atölyelere katıldı, folklor gösterileri yaptı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle ilk etkinlik düzenlendi. 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' programında çocuklar Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çocuklar, halat çekme, çuval yarışı, mangala oynadı. Bilim şenliği kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında çocuklara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da eşlik etti. Meclis'teki 23 Nisan etkinlikleri 4 gün sürecek. Etkinlikler kapsamında çocuk filmleri gösterimi de bulunuyor. Ayrıca, "23 Nisan Ekspresi" isimli özel trende çocukların, "Cumhuriyet'in kurulmasından gelecek yüzyıla doğru" bir yolculuk gerçekleştirmesi gibi etkinlikler de yer alıyor.
'85 MİLYONUN KALBİ BURADA ATIYOR'
TEMM Genel Sekreteri Talip Uzun: Meclis binası sadece taştan ve çamurdan yapılmış bir bina değil. 104 yıldır bu binayı ayakta tutan milletin sevgisi. 85 milyon vatandaşımızın kalbi bu binada atmakta. Dolayısıyla burası Türkiye'nin kalbi. O yoklukta, nüfusunun yarısı savaş, yarısı sakat ve hasta olduğu bir ortamda bu Meclis 104 yıl önce kurulup kurtuluş mücadelesini yürüttü. 104 yıl sonra aynı ruhla geleceğe bu çocuklarla birlikte bakmak, bu duyguları yaşamak ve uzay teması ile içinde astronotumuz ile birlikte bu temalar üzerine program icra etmek çok önemli.
MSB'NİN KONUĞU ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile bir araya geldi. Bakanlığa davet edilen şehit ve gazi çocukları ile yakından ilgilenen Bakan Güler, "Ülkede bugün özgürce yaşanıyorsa bunda en büyük pay, şehit ve gazilere ait. Bizler de onların emaneti olan aziz vatanımızı korumak ve kollamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
BENİM HİKÂYEMİN GERİSİNİ BU ÇOCUKLAR TAMAMLAYACAK
Türk astronot Alper Gezeravcı: Uzay projesinin asıl sahibi çocuklar. Benim gerçekleştirmiş olduğum görev bir hikâyenin başlangıç noktasıydı, bir varış noktası değil. Bundan sonra bu hikâyenin gerisini gerçekleştirecek olan bugün burada olan kardeşlerimiz. Devletimizin güçlü iradesiyle hedefleri gerçekleştirme noktasında bilincimiz tam.
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