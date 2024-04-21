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Sahte bungalov ilanlarına dikkat! Milyonlarca liralık vurgun yaptılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Sahte bungalov ilanlarına dikkat! Milyonlarca liralık vurgun yaptılar...

8 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda kiralık bungalov ilanı vererek 18 bin vatandaşı dolandıran çete çökertildi. Örgütün çeşitli bankalardaki 34 milyon 530 bin lirasına el konuldu.

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