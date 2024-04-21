Masalar bomboş! Anadolu’da boykot patlaması! Vatandaştan fahiş fiyata tepkiler çığ gibi

TALAS'TA MEKANLAR BOŞ

Bazı vatandaşlar, termosa koydukları kahveleri ve ekmek arası sandviçleriyle evden çıktıklarını, gün içerisinde kafe, restoranlardan alışveriş yapmamayı planladıklarını belirtti. İstanbullular pek uymasa da boykot Anadolu'da daha hızlı etkisini gösterdi. Kayseri'de boykot nedeniyle vatandaşlar kafe ve restoranlara gitmedi. Kentte, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Talas'taki yüzlerce kafe ve restoran adeta sinek avladı.

Tarihi Osmanlı Sokağı'nda bulunan çok sayıda kafe, kepenklerini açmadı. Açık olan kafelerde ise müşteri olmadığı görüldü. Lokanta ve restoranlarda da durum farklı olmadı. 28 yaşındaki Alparslan Erdoğan isimli vatandaş, "Kafe ve restoranlara gitmiyorum. Çayı evde demleyip termosa koyup parkta arkadaşlarla içiyoruz. İki çaya 70 lira vermek zoruma gidiyor" dedi.