Televizyon programıyla ünlenen Yağmur ABD’de ölü bulundu

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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