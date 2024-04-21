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Televizyon programıyla ünlenen Yağmur ABD’de ölü bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Televizyon programıyla ünlenen Yağmur ABD’de ölü bulundu

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana’da toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi oldu.

Televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD'de kaldığı evde ölü bulundu.

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş'ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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