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Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Adıyaman’da motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı

Adıyaman’da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasın yansıdı.

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