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Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

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