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Tekirdağ'da arkadaş kavgasında kan aktı! Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Tekirdağ’da arkadaş kavgasında kan aktı! Sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti

Tekirdağ Malkara'da arkadaşlar arasında çıkan tartışmada 26 yaşındaki M.K, Salih Avcı'yı pompalı tüfekle sokak ortasında vurdu. Olay sonrası Avcı hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde M.K. (26), tartıştığı arkadaşı Salih Avcı'yı (23) pompalı tüfekle sokak ortasında öldürdü.

Olay, gece saatlerinde kırsal Ahievren Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. ile arkadaşı Salih Avcı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga, büyümeden önlendi. Daha sonra eve gidip, pompalı tüfek alan M.K., sokak ortasında Salih Avcı'ya ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Avcı, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Avcı, sevk edildiği Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaçan M.K., jandarma ekiplerince yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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