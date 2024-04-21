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Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil tarlaya girdi...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil tarlaya girdi...

Diyarbakır'da otomobil tarlaya girerken yaşanan kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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