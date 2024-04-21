Sıcaklıklar daha da düşecek! İstanbul için kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den yeni uyarı...
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bir anda düşerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'u etkisi alması beklenen yağışın yanı sıra sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
GECE SAATLERİNDE 2 İLDE ALARM
Yağışların gece saatlerinden Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGARA DİKKAT
Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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