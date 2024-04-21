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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Muğla’nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki gölette kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

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