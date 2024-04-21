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Sakarya’da yaylada kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Sakarya’da yaylada kadın cesedi bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki Soğucak Yaylası’nda bir kadın cesedi bulundu.

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