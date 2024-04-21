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Kayseri'de feci kaza! Devrilen otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Kayseri’de feci kaza! Devrilen otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobilde 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Otomobilden çıkartılıp hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin ve sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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