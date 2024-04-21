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Eskişehir'de zincirleme felaket! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Eskişehir’de zincirleme felaket! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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