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Adıyaman'da işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Adıyaman’da işgalci İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Adıyaman'da protesto edildi. Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

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