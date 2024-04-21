21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Araçla çarpışan ambulans devrildi: 2 yaralı

Araçla çarpışan ambulans devrildi: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Araçla çarpışan ambulans devrildi: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan ambulansın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA