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Kocaeli'de hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Kocaeli’de hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aniden yavaşlayan trafikte hafif ticari araç, motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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