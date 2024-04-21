Beykozlu anneler Filistin’de öldürülen çocuklar için sahile elbise ve oyuncak bıraktı
Beykozlu anneler Filistin’de İsrail askerleri tarafından öldürülen çocuklara dikkat çekmek amacıyla Sahil Yoluna 5 bin çocuk elbisesi ve oyuncak bıraktı. Konuya ilşkin konuşan Tülay Gökçimen, "7 Ekimden şimdiye kadar işgalci ve katil İsrail 15 bine yakın çocuğumuzu katletti. Bütün dünyanın gözünün önünde bu soykırım devam ediyor. Maalesef biz ekranlardan izlemekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Telefonlarımız ekranlarına görüntüler geliyor, görüyoruz. Biz elimizi sokup o çocuklara dokunmak istiyoruz." dedi.
İsrail'in Filistin'deki katliamları devam ederken, Beykozlu anneler Filistin'de öldürülen çocuklara dikkat çekmek için, Beykoz sahilinde 3 kilometre boyunca yaklaşık 5 bin çocuk elbisesi ve oyuncak bıraktı.
Filistin'de öldürülen çocukların fotoğrafları sahilde bulunan korkuluklara asılarak, çocuk ölümlerine ve İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkat çekildi.
Eyleme katılan Tülay Gökçimen, "7 Ekimden şimdiye kadar işgalci ve katil İsrail 15 bine yakın çocuğumuzu katletti. Bütün dünyanın gözünün önünde bu soykırım devam ediyor. Maalesef biz ekranlardan izlemekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Sosyal medyada görüyoruz. Telefonlarımız ekranlarına görüntüler geliyor, görüyoruz. Biz elimizi sokup o çocuklara dokunmak istiyoruz.
Çocukları o ateşten, o zulümden kurtarmak istiyoruz. Ama bir şey yapamıyoruz. Bu bir şey yapamama hissiyatı bizi çok derinden etkiliyor. Biz istedik ki, anneler olarak hem gazze'li kız kardeşlerimizle, annelerimizle dayanışalım, hem de oradaki çocuk katliamına dikkat çekelim. Bugün burada 5 bine yakın kıyafeti yan yana dizdik. Yaklaşık 3 kilometre boyunca her biri bir tane Gazze'li çocuğu temsil etsin, buraya gelen insanlar baksınlar, hatırlasınlar onları unutmasınlar. Biz unutmadık, unutmayacağız. Yaşananları asla normalleştirmeyeceğiz" dedi.
ÇAKIRDEMİR: BUGÜN BURADA BU SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN TOPLANDIK
Kevser Çakırdemir, "Biz bugün Beykoz Sahilde Türkiyeli anneler olarak hepimizin yavrusu var. Gazze'li annelerin acısını anladığımızı Gazze'li annelerin yalnız olmadığını onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek için toplandık. Burada 5 bine yakın kıyafet yerlere serildi. Çocuklarımızın hepimizin evlatlarının kıyafetleri Gazzelilerin acısını, sıkıntısını bir nebzede olsa halka duyurulması amacıyla buradayız. Bunun yanında boykot çağrımızı yeniliyoruz. Akademik alanda, mal ve ürünler alanında, her alanda ivedi bir şekilde İsrail ve İsrail'e destek olan ürünlerin boykot edilmesi gerekiyor. Bu çağrımızda bugün burada yeniliyoruz. Türkiyeli anneler, kadınlar olarak şunun farkındayız; bizler ses çıkarmazsak maalesef tarihin en kanlı soykırımlarından biri yaşanıyor. Bugün burada bu soykırıma dikkat çekmek için toplandık" şeklinde konuştu.
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