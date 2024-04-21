Beykozlu anneler Filistin’de öldürülen çocuklar için sahile elbise ve oyuncak bıraktı





Çocukları o ateşten, o zulümden kurtarmak istiyoruz. Ama bir şey yapamıyoruz. Bu bir şey yapamama hissiyatı bizi çok derinden etkiliyor. Biz istedik ki, anneler olarak hem gazze'li kız kardeşlerimizle, annelerimizle dayanışalım, hem de oradaki çocuk katliamına dikkat çekelim. Bugün burada 5 bine yakın kıyafeti yan yana dizdik. Yaklaşık 3 kilometre boyunca her biri bir tane Gazze'li çocuğu temsil etsin, buraya gelen insanlar baksınlar, hatırlasınlar onları unutmasınlar. Biz unutmadık, unutmayacağız. Yaşananları asla normalleştirmeyeceğiz" dedi.