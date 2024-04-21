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Kilis’te PKK operasyonunda 1 tutuklama

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Kilis’te PKK operasyonunda 1 tutuklama

Kilis’te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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