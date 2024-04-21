21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Derede yaralı halde bulunan geyik omuzda taşındı

Derede yaralı halde bulunan geyik omuzda taşındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Derede yaralı halde bulunan geyik omuzda taşındı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde balık tutmaya giden bir grup arkadaş, köpekler tarafından saldırıya uğramış bir geyiği kurtardı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca omuzda taşınan geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA