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Antalya'da drift atan sürücüye para cezası kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Antalya’da drift atan sürücüye para cezası kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

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