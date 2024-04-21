21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İki kenti sokağa döken olay! Kötü koku nereden geliyor?

İki kenti sokağa döken olay! Kötü koku nereden geliyor?

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
İki kenti sokağa döken olay! Kötü koku nereden geliyor?

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçesinde 2 gündür hissedilen ve doğal gaza benzetilen kokunun kaynağının Oretec Mineral'e ait bir geri dönüşüm tesisine getirilen atık malzemelerden yayıldığı ortaya çıktı. Bölücek Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar evlerine dahi giremediklerini belirterek duruma tepki gösterirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü ile belediye ekipleri ise malzemelerden numune alarak tutanak tuttu. Tesis yetkilisi bir kadın İzmir'den aldıkları malzemenin durumundan haberdar olmadıklarını söylerken, malzemenin de geri gönderileceği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA