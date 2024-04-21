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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Evlenme vaadiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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