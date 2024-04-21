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Alkollü sürücüden polis ekiplerini şaşkına çeviren yalan

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Alkollü sürücüden polis ekiplerini şaşkına çeviren yalan

Aksaray’da polis uygulamasına takılan ve “Cenazeden geliyorum” diyen sürücü 0.51 promil alkollü çıktı. Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

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