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Eyüpsultan’da feci kaza! 1 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Eyüpsultan’da feci kaza! 1 kişi yaralandı

Eyüpsultan Hasdal-Okmeydani Bağlantı Yolu’nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak ağaçlık alana savruldu. Ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Bilal Demir ise camdan fırlayarak ağır yaralandı.

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