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Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Ankara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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