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Zonguldak'ta korku dolu anlar! Fabrikadan yayılan kötü koku mahalleliyi sokağa döktü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Zonguldak’ta korku dolu anlar! Fabrikadan yayılan kötü koku mahalleliyi sokağa döktü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı. Eylem yapan vatandaşların fabrika içerisine girilmesine izin verilmedi. Ekiplerin bölgedeki soruşturmaları sürüyor.

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