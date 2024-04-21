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Ambulans uçak minik Alya için havalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Ambulans uçak minik Alya için havalandı

Muş’ta Perikardit tanısı konulan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi. 4 yaşındaki Alya'nın tedavisi Ankara Bilkent Şehir Hastanesin'de devam edecek.

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