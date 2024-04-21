21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esrar yetiştiren kadının saklanma taktiği tutmadı!

Esrar yetiştiren kadının saklanma taktiği tutmadı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Esrar yetiştiren kadının saklanma taktiği tutmadı!

Afyonkarahisar’da esrar elde etmek için kenevir eken ve 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 65 yaşındaki kadın saklandığı odunlukta girdiği brandanın altında yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA