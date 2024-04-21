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Aydınlatma lambası alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Aydınlatma lambası alev alev yandı

Düzce’de fırtınanın etkisi ile aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü. Elektrik ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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