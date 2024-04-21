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Bir haftada 2'nci ölüm! Cevahir AVM'de korku dolu anlar: Bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Bir haftada 2’nci ölüm! Cevahir AVM’de korku dolu anlar: Bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti

İstanbul Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti. Tüyler ürperten olayın henüz nedeni bilinmezken, olay yerine polis ekipleri geldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de Cevahir AVM'de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atlamıştı.

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de bir kadın intihar etti. Yaşanan kan donduran olayın henüz nedeni bilinmezken, intihar eden kadın hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YENİ BİR İNTİHAR OLAYI DEĞİL! 1 HAFTADA...
Geçtiğimiz günlerde de Cevahir AVM'de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atlamıştı. AVM açıldıktan sonra içeriye giren ve kimliği öğrenilemeyen şahıs merdivenler ile en üst kata çıktı. En üst katta bulunan bir kafeteryada oturan şahıs iddiaya göre şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine çalışanların dikkatini çekmişti.

AVM ZEMİNİNE DÜŞEN ŞAHIS HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Daha sonra korkulukları aşarak aşağıya atlayan şahıs alışveriş merkezinin zeminine düştü. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Güvenliklerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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