Bir haftada 2’nci ölüm! Cevahir AVM’de korku dolu anlar: Bir kadın kendini aşağı atarak intihar etti

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

YENİ BİR İNTİHAR OLAYI DEĞİL! 1 HAFTADA...

Geçtiğimiz günlerde de Cevahir AVM'de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atlamıştı. AVM açıldıktan sonra içeriye giren ve kimliği öğrenilemeyen şahıs merdivenler ile en üst kata çıktı. En üst katta bulunan bir kafeteryada oturan şahıs iddiaya göre şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine çalışanların dikkatini çekmişti.