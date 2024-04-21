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Esenyurt'ta küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Esenyurt’ta küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi

Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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