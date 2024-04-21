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Karabük'te kazada ağır yaralanan genç 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Karabük’te kazada ağır yaralanan genç 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Muammer Kener (21), 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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