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Konteynerde yaşayan yaşlı kadın konteynerde ölü bulundu! Elazığ'da acı olay

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Konteynerde yaşayan yaşlı kadın konteynerde ölü bulundu! Elazığ’da acı olay

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan ve tek yaşayan 68 yaşındaki B.K yaşadığı konteynerde ölü olarak bulundu. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Elazığ'da kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadın yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

Aşağıdemirtaş köyü mevkisinde konteynerde yalnız yaşayan B.K'den haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler konteynerde B.K'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde B.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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