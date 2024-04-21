21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi

Fatih'te "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Fatih’te Gazze’yi Unutma yürüyüşü düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA