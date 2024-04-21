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Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis şüphelilerin yakalanması için arama başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi.

Taksi durağına henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Olay sırasında taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya Ç. ve Selahattin M. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için arama başlattı.

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