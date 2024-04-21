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Bursa'da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Bursa’da drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza uygulandı

Bursa'da otomobiliyle drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye, 38 bin 672 lira ceza verildi.

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