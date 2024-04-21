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Başakşehir'de üzerine beton blok devrilen 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Başakşehir’de üzerine beton blok devrilen 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de beton blokun devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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