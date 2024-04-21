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Olimpiyat kotası alan milli atletler duygularını anlattı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Olimpiyat kotası alan milli atletler duygularını anlattı

Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda ilk defa yapılan karışık bayrak maraton yarışında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atletler Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz duygularını paylaştı.

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