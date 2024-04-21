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Ayrıldığı kız arkadaşının evine çok sayıda yemek siparişi verdi!

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Ayrıldığı kız arkadaşının evine çok sayıda yemek siparişi verdi!

İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı.



Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

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