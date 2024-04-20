Van’da feci kaza! Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: Çok sayıda yaralı var





Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 2'si ağır 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.