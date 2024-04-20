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Karabük’te akılalmaz olay! Minibüsten inenler neye uğradıklarını şaşırdı: Başlarına taş yağdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Karabük’te akılalmaz olay! Minibüsten inenler neye uğradıklarını şaşırdı: Başlarına taş yağdı

Karabük’te akılalmaz bir olay yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı.

Akılalamaz olay, Karabük Postane Caddesi'nde meydana geldi.



FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi.



YOLCULARIN BAŞLARINA TAŞ YAĞDI
Fırtına nedeniyle binaların çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inen yolcuların kafalarına isabet etti.



O ANLAR KAMERADA
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR
Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı.

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