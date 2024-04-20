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Tartıştığı kadını feci şekilde döven şehir eşkıyası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Tartıştığı kadını feci şekilde döven şehir eşkıyası kamerada

Ankara’da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadını dakikalarca dövdü. Tekme tokatlı darp anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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