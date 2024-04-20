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Ankara'da yollar göle döndü ağaçlar devrildi! Sağanak ve fırtına başkenti vurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Ankara’da yollar göle döndü ağaçlar devrildi! Sağanak ve fırtına başkenti vurdu

Ankara'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Cadde ve sokaklar da göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar hasara neden olurken; ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren görülen kapalı hava öğlen fırtına ve sağanağa dönüştü.

Kent merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde bulunan Recep Tarman Parkı'nda bir ağacın dalı gövdesinden kırılarak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Mamak Asım Gündüz Caddesi'nde de bir ağacın yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dalı kaldırıma devrildi. O sırada yolda kimsenin olmaması can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti. Ankara'da olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği'nce dün yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren il genelinde beklenen kuvvetli rüzgarların, yer yer saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtilerek vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılmıştı.

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