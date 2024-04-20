Ankara’da yollar göle döndü ağaçlar devrildi! Sağanak ve fırtına başkenti vurdu

Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Devrilen ağaçlar hasara neden olurken; ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren görülen kapalı hava öğlen fırtına ve sağanağa dönüştü.

Kent merkezinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ağaç dalları kırıldı ve yollarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.