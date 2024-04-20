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Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yaptığı sırada motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yaptığı sırada motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada

Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yapan minibüs şoförü, seyir halindeki motosikletliyi altına aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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