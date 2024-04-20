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Sarıyer’de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı

Ramazan Almaçayır RAMAZAN ALMAÇAYIR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Sarıyer’de taksiciyi öldüren şüpheli tutuklandı

Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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