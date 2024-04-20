20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Meclis'te çocuklar için bilim şenliği

Meclis'te çocuklar için bilim şenliği

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
Meclis’te çocuklar için bilim şenliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamalarını hafta boyunca coşkuyla kutlamak için bir dizi ilkleri de içeren özel etkinlik programı hazırladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA