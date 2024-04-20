20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da duvar apartmanın üzerine çöktü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da duvar apartmanın üzerine çöktü, 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
Bursa’da duvar apartmanın üzerine çöktü, 2 kişi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olayın büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA