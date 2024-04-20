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Samsun'da yonca yüklü tır şarampole devrildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Samsun’da yonca yüklü tır şarampole devrildi

Samsun'un Kavak ilçesinde yonca yüklü tır şarampole devrildi. Ekipler, tırı olduğu yerden çekici yardımı ile çıkarabilmek için çalışma başlattı.

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