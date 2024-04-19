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Mersin'de drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza uygulandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 19.04.2024
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Mersin’de drift yapan sürücüye 50 bin 541 lira ceza uygulandı

Son dakika haberine göre Mersin'in Mezitli ilçesinde drift yapan sürücüye "drift yapmak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve çeşitli ihlallerden 50 bin 541 lira ceza uygulandı.

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