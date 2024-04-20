Malatya’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sıraselviler sokak üzerinde faaliyet gösteren Z.B.'ye (31) ait iş yerine özel aracı ile gelen A.Ç. (28) tabanca ile Z.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.